Prosegue la settima giornata di dopo l'1-1 di ieri sera tra Werder Brema e Colonia . Si parte alle 15.30, con gli occhi puntati sulla terza della classe, l'di, reduce dal ko contro il, che ospita il, con 6 punti, figli di una vittoria e ben tre pareggi. Sempre alle 15.30, ldi André Silva va a, con due squadre appaiate in classifica e con ambizioni europee; mentre l'attende le illo, penultimo, con 2 soli punti, e alla ricerca della prima vittoria. Infine,chiude il programma delle 15.30.Alle 18.30, invece, il big match per eccellenza del calcio tedesco:. Appaiate in classifica con 15 punti, arrivano entrambe da 4 vittorie consecutive: miglior attacco del campionato per i bavaresi, con 24 gol, miglior difesa dellaper i gialloneri, con soli 2 gol subiti. E' la sfida anche tra due tra i migliori 9 in circolazione,: 10 gol in 5 partite il polacco, 5 in 5 per il norvegese. Il primo posto passa dai loro gol.