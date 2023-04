Prosegue la 30ª giornata di Bundesliga, aperta dal pareggio del Borussia Dortmund in casa del Bochum, con altri sei incontri in programma in questo sabato. Alle 15.30 se ne giocano cinque: scontro ad alta quota tra l'Union Berlino (3°) e il Bayer Leverkusen (6° e avversario della Roma nelle semifinali di Europa League), con il Friburgo impegnato sul campo del Colonia e il Lipsia che ospita l'Hoffenheim. L'Eintracht Francoforte se la vede con l'Augsburg, lo Stoccarda cerca punti salvezza contro il Borussia Monchengladbach.



Alle 18.30, poi, è il turno dello Schalke 04, penultimo e alla disperata ricerca di una vittoria per rilanciarsi: alla Veltins Arena arriva il Werder Brema.



Chiuderanno il programma domenica Bayern Monaco-Hertha Berlino (15.30) e Wolfsburg-Mainz (17.30).