Dopo la settimana di coppe europee e l'anticipo di ieri, continua oggi con cinque partite la 29esima giornata di Bundesliga. Aprono alle 15.30 quattro gare: torna in campo il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, appena eliminato dal City nei quarti di Champions, ospite del Mainz, in serie positiva da nove turni (5 vittorie e 4 pari) e a soli 2 punti dall'Europa, per mantenere il primato e il vantaggio di 2 punti sulle inseguitrici. Il Wolfsburg non vince da tre partite ma ha ancora nel mirino il piazzamento europeo, distante 4 lunghezze, nella trasferta di Bochum, quartultimo con 3 punti sulla zona rossa. In scena anche il disastrato Hertha Berlino di Dardai, tornato per la terza volta in panchina: o berlinesi sono ultimi, non vincono da 5 partite e sono distanti 5 punti dalla salvezza, all'Olympiastadion arriva il Werder Brema, quasi salvo ma in crisi nera di risultati. Stessa ora per l'Hoffenheim, in risalita dopo quattro risultati utili di fila, che vuole allontanare ancor di più la zona rossa, agguantando il Colonia rivale all'11esimo posto. Alle 18.30 al SIgnal Iduna Park di Dortmund va in scena il big match: il Borussia secondo vuole tallonare il Bayern ma per farlo deve battere l'Eintracht Francoforte, settimo a -2 dall'Europa.