Torna in campo la Bundesliga con l'anticipo della 23esima giornata tra Bayern Monaco e Paderborn. I bavaresi arrivano dal sorpasso in vetta sul Lipsia, distanziato ora di un solo punto. Con una vittoria andrebbero dunque a +4, e l'occasione è ghiotta in quanto giocheranno contro l'ultima in classifica, il Paderborn, 2 sconfitte nelle ultime 3.