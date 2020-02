Rinviata Gladbach-Colonia per il forte vento, è Bayern Monaco-Lipsia il posticipo della 21esima giornata di Bundesliga. In scena il big match tra la capolista e la seconda della classe, coi bavaresi che guidano la classifica a 42 punti e il Lipsia che insegue a 41 (sotto ci sono Dortmund e Gladbach a 39). Il Bayern ha vinto l’ultima sfida per 3-1 sul campo del Mainz ed è reduce da tre vittorie consecutive e nel 2020 non ha mai perso; il Lipsia ha pareggiato per 2-2 l’ultima gara col Gladbach.