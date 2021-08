Oltre alla Liga e alla Premier League, prende il via questa sera anche la Bundesliga, con la sfida d'apertura tra il Borussia Monchengladbach e i campioni in carica del Bayern Monaco. Inizia la caccia dei bavaresi verso il 10° Meisterschale consecutivo, con l'obiettivo di allungare la striscia record di campionati vinti. Sulla panchina del Bayern fa il suo esordio Julian Nagelsmann, che cercherà subito di raccogliere i primi 3 punti della stagione. Non ci saranno più Alaba e Boateng in difesa, ma dal Lipsia è arrivato Upamecano, che Nagelsmann conosce benissimo per averlo allenato. Anche il Gladbach ha cambiato allenatore, con Rose che si è trasferito a Dortmund e al suo posto è arrivato Hutter, l'ex tecnico dell'Eintracht Francoforte, che trova una squadra pronta per confermarsi tra le prime quattro forze del campionato.



Il Gladbach di Hutter si schiera con un 4-2-3-1: Neuhaus e Kramer a centrocampo, Herrmann, Stindl e Wolf sulla trequarti con Plea unica punta.



Nagelsmann sceglie in partenza il 4-2-3-1, con Lewandowski davanti e Sané, Muller e Gnabry a supporto. In mezzo al campo Kimmich e Goretzka, dietro fa il suo esordio il nuovo acquisto Upamecano.