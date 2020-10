Si è aperta ieri la terza giornata di. È arrivata la prima vittoria in campionato per l', che ha battuto 4-0 il. Oggi sono in programma sei partite, di cui cinque alle 15.30 e una alle 18.30. Aprono la giornata Colonia-Gladbach, Borussia Dortmund-Friburgo, Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Stoccarda-Leverkusen e Werder Brema-Arminia Bielefeld, mentre alle 18.30 si gioca Lipsia-Schalke 04. Spicca l'impegno dell'Hoffenheim capolista, per ora a punteggio pieno insieme all'Augsburg.