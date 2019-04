Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con due partite la 31esima giornata di Bundesliga, probabilmente decisiva in ottica titolo: alle 15.30 l'Hoffenheim di Nagelsmann cerca la quarta vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sette, per rimanere aggrappata al treno Champions, distante quattro punti, nell'impegno casalingo contro il Wolfsburg, a secco da due turni e distanti quattro punti proprio dai biancoazzurri e dall'Europa League. Alle 18 il Bayern Monaco di Kovac va sul campo del fanalino di coda Norimberga, ancora aggrappato a una speranza di disputare il playout per non retrocedere: i bavaresi primi in classifica con una vittoria si porterebbero a più quattro sul Borussia Dortmund secondo, sconfitto clamorosamente ieri in casa nel derby con lo Schalke, e a tre giornate dalla fine si avvicinerebbero al 29esimo titolo di campioni di Germania, il settimo di fila.