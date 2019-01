I due posticipi della 20esima giornata di Bundesliga coinvolgono oggi la corsa per il titolo e per un piazzamento che valga la partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione. Alle 15.30, il Bayern Monaco vuole proseguire la sua recente striscia di vittorie consecutive per riportarsi a -6 dalla capolista Borussia Dortmund; di fronte uno Stoccarda che viene da 3 ko consecutivi.



Alle 18, il Lipsia chiede strada a un Dusseldorf in grande spolvero (4 vittorie di fila) per riscattare l'ultimo ko col Dortmun e rilanciare la propria candidatura per il quarto posto.