Prosegue la decima giornata di, con i due posticipi della domenica. Si parte alle ore 15.30 con l', reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, che batte 4-1 locon le reti di(diil gol dello Stoccarda).Poi, con fischio d'inizio alle ore 17.30, ecco il, dodicesimo in classifica e in cerca di rilancio, e: missione compiuta,firmano il 2-1 per i padroni di casa, che si portano così a -2 dalla zona Europa.