Dopo Lipsia-Hertha Berlino, prosegue il programma della 28esima giornata di Bundesliga con gli ultimi quattro appuntamenti del turno, tutti alle 20.30.



Scontro diretto per tenere vive le ambizioni europee tra Hoffenheim e Colonia, con lo Schalke 04 che prova a tenere il passo del Wolfsburg sul campo del Fortuna Dusseldorf, in piena corsa salvezza. L'Augsburg ospita il Paderborn ultimo in classifica, mentre l'Union Berlino vuole rialzare la testa dopo il pesante ko nel derby cittadino e affronta il Mainz.