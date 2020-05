Dopo la vittoria del Bayern Monaco sul campo del Borussia Dortmund, questa sera si disputano altre tre gare valevoli la 28esima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. Il Bayer Leverkusen quarto in classifica gioca in casa contro il Wolfsburg, sesto. Turno interno pure per l'Eintracht Francoforte, che riceve il Friburgo, settimo. Il Borussia Monchengladbach, in quinta posizione, fa visita al Werder Brema, penultimo in classifica.