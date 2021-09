Dopo il successo in rimonta dell'Hertha Berlino sul Greuther Furth, prosegue ildicon altre cinque partite in programma in questo sabato. Riparte la sfida a distanza per la vetta,ilsecondo in classifica ospita ile cerca un successo per portarsi momentaneamente in vetta, davanti al Wolfsburg impegnato domani contro l'Eintracht Francoforte (19.30).Allo stesso orario sfida tra le rivelazioni(rispettivamente terzo a 9 punti e quarto a 8), mentre ilfa visita all'e l'cerca la sua prima vittoria contro l', poi, tocca all': la squadra di Marsch, soli tre punti in classifica e reduce da due sconfitte consecutive (tre contando quella in Champions contro il Manchester City), prova a rialzarsi sul campo del, settimo in classifica con sette punti conquistati finora.