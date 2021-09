Prende il via oggi la quarta giornata di Bundesliga in Germania con 6 partite in programma.Il big match delle 15.30 è quello che vedrà il Borussia Dortmund che ha iniziato con 2 vittorie e una sconfitta affrontare in trasferta il Bayern Leverkusen che, invece, fa parte della ricca batteria a quota 7 punti e seconda in classifica. Fra questi club c'è anche il Friburgo che ha ottenuto lo scalpo proprio dei gialloneri e ospiterà un Colonia che ha una sconfitta all'attivo, ma contro il Bayern Monaco e per 3-2.In vetta alla classifica c'è però il Wolfsburg che, a punteggio pieno con 3 vittorie su tre, vuole provare a sfruttare il turno favorevole facendo visita, sempre alle 15.30, al Furth già invischiato in piena zona per non retrocedere. In lotta per la Salvezza anche l'Augsburg che invece farà visita all'Union Berlino. Infine Hoffenheim e Magonza proveranno a spingere verso le zone piazzamento europeo le rispettive stagione in uno scontro diretto importante.Alle 18.30 chiude invece il secondo big match di giornata con il Bayern Monaco (secondo a 7 punti) che fa visita a un Lipsia che non ha iniziato bene la stagione con solo una vittoria su 3 gare. Julian Nagelsmann, neo-allenatore dei bavaresi, torna nella sua ex-squadra che ha contribuito a portare ripetutatemente in Champions.