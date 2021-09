Continua dopo la vittoria di ieri delcontro il Greuther Furth il programma dellain Germania. Oggi in programma altre 6 gare.Alle 15.30 il piatto forte è rappresentato da, entrambe appaiate a quota 10 punti al quarto posto e in lotta per un piazzamento Champions. Occhi e fari puntati anche sulche in caso di vottira in trasfertapotrebbe ritornare in vetta a pari punti con il Bayern.Ilè chiamato al riscatto sempre alle 15.30 perché non vince da 3 gare e i punti di distacco non tanto dalla vetta, quanto da un piazzamento europeo iniziano ad essere tanti, ma alla Red Bull Arena arrivache, dopo le tre sconfitte iniziali sembra aver trovato la quadra e sta risalendo velocemente la classifica.Chiude il programma delle 15.30, ma il piatto forte di giornata arriva alle 18.30 coninsegue la vetta e in caso di vittoria potrebbe portarsi a -1 dal Bayern,, invece, cerca punti per tirarsi fuori dall'incredibile terz'ultimo posto in cui si trova ora.