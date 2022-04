Dopo l'anticipo di ieri e in attesa delle sfide di domani, continua oggi con cinque partiteQuattro match in scenail, dopo le polemiche di Friburgo, riceve all'Allianz Arena l'reduce da due vittorie di fila e alla ricerca dei definitivi punti salvezza, per mantenere i 9 punti di vantaggio sul Dortmund secondo e concentrarsi sulla rimonta Champions col Villarreal; il, reduce da tre risultati utili di fila, vuole blindare la categoria sul campo dello spacciato, ultimo e a un passo dalla retrocessione; ilarriva invece da tre ko di fila e rischia grosso, nell'impegno casalingo contro il disastratoterzultimo, a soli 5 punti di distanza; quella traè invece una sfida tra due squadre non in un periodo positivo ma ormai tranquille in chiave salvezza e con ancora qualche velleità di Europa.il piatto forte, il derby di Berlino in scena all'Olympiastadion, caldissimo per quello che può significare: l'nfatti ha perso 4 delle ultime 5, è penultimo e rischia seriamente la retrocessione, mentre l'sorpresa della stagione, insegue l'Europa, distante 3 punti.