Dodicesima giornata di Bundesliga. Alle 15:30 subito in campo il Bayern Monaco contro il sorprendente Mainz, settimo a un passo dall'Europa. La squadra di Nagelsmann ha in canna il sorpasso sull'Union Berlino che sarà in campo domani. Bavaresi che in settimana saranno di nuovo impegnati contro l'Inter in una gara valida solo per gli almanacchi. In contemporanea, il match più divertente dovrebbe essere quello tra Lipsia e Bayer Levekusen. Reduci da buone prove europee, entrambe sono attardate. Il Lipsia è nono, il Leverkusen addirittura quindicesimo. Le altre gare in programma: Stoccarda-Augsburg e Wolfsburg-Bochum.



Nello slot delle 18:30 altra bella sfida tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund, spettacolo assicurato tra due delle squadre che segnano e subiscono più reti.