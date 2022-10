Colonia-Augsburg è la gara che apre la domenica di Bundesliga. Dopo la vittoria di ieri del Lipsia e un nuovo ko del Leverkusen in zona retrocessione, la decima giornata del campionato tedesco continua oggi con altre tre partite: alle 15.30, come detto, la sfida tra Colonia e Augsburg entrambe a metà classifica; alle 17.30 la capolista a sorpresa Union Berlino sfiderà il Borussia Dortmund che non vince da due partite di fila, e proverà ad allungare sul Friburgo secondo e impegnato alle 19.30 all'Allianz Arena contro un Bayern Monaco che arriva dalla qualificazione agli ottavi di Champions grazie ai quattro gol al Plzen ma sta faticando un po' in campionato dove è a -4 dal primo posto.