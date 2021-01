Primo weekend del 2021, primo weekend di campionati europei, con le squadre che hanno ripreso subito dopo Natale, per stare dietro a questo calendario fittissimo. Anche latorna in campo nel primo fine settimana di gennaio: annullata la consueta sosta invernale, si parte subito con il programma dellaAprono oggi sette partite, di cui cinquegiustiziere dell'Inter in Champions, cerca di recuperare punti in chiave Europa, dopo quattro gare senza vittorie, nell'impegno dicontro l', a meno uno dalla salvezza; il big match è senza dubbio quello di, tra l'dell'ex Milan Andrè Silva, alla rincorsa della zona europea, e ilsecondo in classifica, reduce dal ko nella sfida per il primato contro il Bayern; ilin serie positiva da cinque partite, vuole altri punti per risalire nel match esterno contro l'altalenantementre la sorpresa, a meno tre dalla Champions, è ospite delreduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Sfida salvezza per ilimpegnato in casa contro lfin qui autore di un buon campionato.tocca poi al disastratoultimo con 4 punti e senza vittorie finora, a meno sette dalla salvezza, che va sul campo di un altrettanto deludente, con soli due punti sulla zona rossa. Chiudel'del nuovo acquisto Dominik Szoboszlai, cercare di accaparrasi provvisoriamente la vetta in attesa del Bayern, nel match esterno contro un positivoa meno tre dall'Europa League.