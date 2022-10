L'undicesima giornata di Bundesliga si è aperta con il sonoro 5-0 rifilato ieri dal Mainz al Colonia. Alle 15.30 di oggi scendono in campo tutte le big.



Il Bayern Monaco continua la sua rincorsa all'Union Berlino: con una vittoria sul campo dell'Hoffenheim, ex squadra di Nagelsmann, i bavaresi si porterebbero momentaneamente a +1. Il Borussia Dortmund, ottavo in classifica cerca punti preziosi in casa contro lo Stoccarda. Anche il Lipsia è partito male e si ritrova in undicesima posizione, a più due sull'Augsburg, suo avversario di oggi. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, incredibilmente in zona playout, rincorre una vittoria che darebbe ossigeno alla sua classifica, contro il Wolfsburg. Infine, il Friburgo di Vincenzo Grifo, quarto, ospita la neopromossa Werder Brema.



Chiude il programma del sabato, alle 18.30, un match dal sapore europeo che promette spettacolo: Borussia Moenchengladbach-Eintracht Francoforte, rispettivamente settima e sesta.