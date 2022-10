Quando il Lipsia si muove sul mercato non lo fa mai a caso. Monitora, studia, analizza e piazza il colpo. Investe, per poi rivendere a peso d'oro. Una strategia che potrebbe essere vincente anche conbloccato in estate e lasciato in prestito al Genk fino a giugno 2024.- Miglior difesa del campionato belga, il portierino ha chiuso la porta a doppia mandata con quattro clean sheet e un rigore parato da inizio stagione. La media gol subiti è inferiore a una rete a partita.; lo ricorda per l'efficacia nelle uscite e l'esplosività di gambe.- Il paragone è importante, però non gli metterà mai pressione come quella notte al San Paolo di Napoli (si chiamava ancora così). 11 dicembre 2019,; superato il romanista Svilar che debuttò in un Benfica-Manchester United proprio contro Mourinho.- Incroci del destino, come un sogno che diventa incubo. Già, perchédopo appena tre minuti. Un dribbling finito male, e pensare che quando il Genk l’ha portato nell’Academy a 9 anni Vandevoordt faceva l’esterno di centrocampo. Tra i pali ci era finito per una regola imposta dal club: ogni ragazzo doveva giocare almeno una volta in porta. E quando è toccato a lui, non è più uscito. O quasi.- Quando iniziò fisso in porta faceva quasi il libero giocando molto avanti,. Dopo l’errore col Napoli ha perso il ‘vizietto’ di tenere troppo il pallone tra i piedi: “Ora so meglio cosa fare - dirà - non mi assumerò mai più un rischio del genere”. Lezione imparata. Diventato titolare nel Genk con un anno di ritardo per un infortunio al braccio, in nazionale ha fatto tutta la gavetta dall’Under 15 all’Under 21 giocando anche gli Europei Under 17 da titolare insieme a Doku del Rennes.- Lo seguivano Milan e Roma e piaceva anche a Liverpool e Real Madrid,. Ora segue la sua crescita da lontano e lo aspetta in Germania, con la speranza che possa diventare davvero il nuovo Courtois.