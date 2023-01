Diciottesima giornata di Bundesliga che entra nel vivo con tante tra le grandi in campo oggi. Sei le gare in programma con la ciliegina sulla torta che arriverà alle 18:30 con il big match tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte, vera e propria sfida al vertice. Alle 15:30 promettono spettacolo e, come al solito, tanti gol le altre sfide. Riflettori puntati sul Friburgo che ospita l’Augsburg e soprattutto sul derby di Berlino con l’Union favorito sull’Hertha. In campo anche Brema-Wolfsburg, Hoffenheim-Monchengladbach e Mainz-Bochum.