Juventus, i dettagli del contratto di Thiago Motta e cosa manca per chiudere. E quel retroscena su Allegri…

Il successo ottenuto nella finale dell’Olimpico contro l’Atalanta consegna alla Vecchia Signora la sua 15esima Coppa Italia nella storia.Il tecnico livornese, nella partita più importante della stagione, ha risvegliato l’amore della sua gente ma anche questo aspettoIl rapporto tra i due era già molto freddo all’inizio e poi si è fatto sempre più teso dopo il mercato di gennaio quando il tecnico aveva avanzato una sola richiesta: un centrocampista esperto che potesse non far sentire le assenze di Pogba e Fagioli.con le idee del proprio allenatore. Ma a scatenare la rabbia di Max é stata

Per un Allegri che vaCome anticipato dalla nostra redazione ( leggi qui ) esiste già una base d’intesa verbale tra l’attuale tecnico del Bologna e Giuntoli: biennaleOra mancano alcuni step: il primo sarà quello relativo all’incontro tra Thiago Motta e la propria dirigenza per comunicare le intenzioni per il futuro. Poi la Juventus limerà gli ultimi dettagli contrattuali e progettuali con il tecnico Italo-brasiliano. Manca sempre meno all’ora X: salvo colpi di scena che avrebbero del clamoroso siamo entrati nel rettilineo finale per la nomina di Thiago Motta come prossimo allenatore della Juventus.