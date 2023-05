Penultima giornata di Bundesliga, quella in cui potrebbero già arrivare verdetti pesanti per il titolo e la zona retrocessione. Il Bayern ospita il Lipsia alle 18:30 nel big match della giornata e, qualora domani il Dortmund dovesse perdere punti, potrebbe ritrovarsi l'ennesimo campionato vinto in bacheca. Giornata campale anche per la salvezza. L'Hertha se la vede col Bochum in una gara da dentro o fuori per restare in Bundes, lo Schalke gioca con l'Eintracht per evitare una nuova retrocessione. Chiudono il programma Brema-Colonia e Hoffenheim-Union Berlino.