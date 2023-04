Giornata 27 della Bundesliga: ci si aspetta, come al solito, grande spettacolo e tanti gol nelle 6 gare in programma oggi. Giocano tutte le big, a partire dal Bayern Monaco. La squadra di Tuchel fa visita al Friburgo in una delicata trasferta. Gioca invece in casa la rivale diretta per il titolo, il Borussia Dortmund, che se la vedrà con l'ostico Union Berlino. Grande attesa anche per Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte e Hertha Berlino-Lipsia che chiuderà il sabato alle 18:30. Per altri obiettivi invece in campo Augsburg-Colonia e Mainz-Werder Brema.