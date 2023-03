Il venerdì di Bundesliga si apre con una sfida che guarda alla parte destra della classifica. Alle 20:30, al RheinEnergieStadion va in scena la sfida tra Colonia e Bochum. I padroni di casa occupano al momento la dodicesima posizione in classificati, mentre gli ospiti sono ultimi a quota 19. In palio, punti pesanti.