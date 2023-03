Ventitreesima giornata di Bundesliga che prevede due gare per oggi. In campo alle 15:30 Bayer Leverkusen-Hertha Berlino con soprattutto i secondi ad essere in piena lotta per non retrocedere. Alle 17:30, prima di rincontrare il Napoli, l'Eintracht Francoforte fa visita al Wolfsburg.