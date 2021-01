19a giornata di Bundesliga è iniziata ieri sera con Alle 15.30 in programma: Union Berlino-Borussia Monchengladbach, Bayern Monaco-Hoffenheim, Borussia Dortmund-Augsburg, Eintracht Francoforte-Hertha Berlino e Werder Brema-Schalke. Laè iniziata ieri sera con il 2-0 dello Stoccarda sul Mainz . Il clou ci sarà oggi, con sei partite tra le quali su tutte spicca quella delle 18.30 tra il Lipsia e il Bayer Leverkusen.: Union Berlino-Borussia Monchengladbach, Bayern Monaco-Hoffenheim, Borussia Dortmund-Augsburg, Eintracht Francoforte-Hertha Berlino e Werder Brema-Schalke.

Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Flick, che conquista i tre punti grazie al 4-1 contro l'Hoffenheim: in 43' prima Boateng poi Muller firmano il doppio vantaggio, dimezzato dalla rete di Kramaric alla fine del primo tempo. Nella ripresa altre due reti del Bayern, col solito Lewandowski e Gnabry. Flick sempre più capolista della Bundesliga, a +10 dal Lipsia che alle 18.30 affronterà il Leverkusen. Novità di mercato su Joshua Zirkzee, vicino al Parma. Piccolo sorriso per il Borussia, che vince dopo quasi un mese e sale al terzo posto a 32 punti agganciando Bayer Leverkusen e Wolfsburg (che hanno una partita in meno): il Dortmund va sotto per una rete di Ahan e al 21' Haaland sbaglia un rigore e la giornata sembra mettersi storta, ma dopo 5' Delaney firma la rete del pareggio e a mezz'ora dalla fine Sancho porta avanti la squadra di Terzic. Al 75' arriva il 3-1 finale da un autogol di Udokhai.- Nelle altre gare delle 15.30 l'Eintracht Francoforte vince 3-1 contro l'Hertha Berlino. Botta e risposta tra due ex milanisti: ospiti in vantaggio con Piatek e pareggio di André Silva; vantaggio del Francoforte con Hinteregger​ e gara chiusa ancora da André Silva su rigore. 1-1 tra Werder Brema e Schalke, in vantaggio al 38' col gol di Mascarell​ al quale ha risposto Mohwald al 77'.​ 1-1 anche tra Union Berlino e Borussia Monchengladbach, reti di Knoche e Plea.- E' il big match della giornata, scontro diretto per capire chi potrà essere l'anti-Bayern. La squadra della RedBull è seconda a +3 sul Leverkusen, arrivano entrambe da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due partite e hanno le due migliori difese del campionato (Lipsia 17 gol subiti, Bayer 18). La squadra di Nagelsmann ha il miglior rendimento in casa, con un solo pareggio e una sconfitta in nove partite; il Bayer è la seconda miglior squadra in trasferta, dietro solo al Bayern Monaco.