Terzultima giornata in Bundesliga ed è ancora apertissimo il duello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I due colossi tedeschi scendono in campo oggi: alle 15:30 tocca a Tuchel che ospita lo Schalke in risalita, alle 18:30 Terzic con il Gladbach. Altre 4 gare nel pomeriggio: da segnalare Union Berlino-Friburgo, Francoforte-Mainz e Wolfsburg-Hoffenheim. Chiude il programma Bochum-Augsburg: tra corsa per l'Europa e salvezza, in Germania si attendono gol e spettacolo