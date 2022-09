Col Bayern Monaco che continua a stentare - contro lo Stoccarda è arrivato il terzo pareggio consecutivo in campionato per l'avversario dell'Inter nel girone di Champions - la classe operaia può andare al comando in Bundesliga. I due posticipi del sesto turno offrono infatti la possibilità a Union Berlino e Friburgo di salire nelle posizioni di vertice: alle 15.30 la formazione della Capitale fa visita al Colonia con l'obiettivo di sorpassare in classifica in un colpo solo Borussia Dortmund e gli attuali campioni in carica, mentre alle 17.30 il Friburgo insegue contro il Borussia Moenchengladbach il quarto successo di fila per salire in vetta in solitaria.