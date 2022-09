Werder Brema-Augsburg ha aperto la sesta giornata di Bundesliga, che continua oggi con sei partite in programma. Alle 15.30 tocca ai campioni in carica del Bayern Monaco, vittoriosi in settimana contro l'Inter Champions League, affrontare lo Stoccarda. Alla stessa ora c'è il Borussia Dortmund in casa del primo Lipsia di Rose, che ha preso il posto dell'esonerato Tedesco. Alle 15.30 ci sono anche Eintracht Francoforte-Wolfsburg, Hertha Berlino-Bayer Leverkusen e Hoffenheim-Mainz, mentre alle 18.30 tocca allo Schalke contro il Bochum