Dopo gli anticipi di ieri con la sconfitta casalinga del Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma nella semifinale di Europa League, la 31a giornata di Bundesliga continua oggi con altre sei partite in attesa del posticipo di domani tra Borussia Dortmund e Wolfsburg. Il programma di oggi prevede cinque gare alle 15.30 con lo scontro diretto per la Champions tra il Friburgo dell'italiano Grifo e il Lipsia da cerchiare in rosso.



Alle 18.30 scende in campo il Bayern Monaco di Tuchel, che in casa di un Werder Brema a metà classifica proverà ad allungare sul Dortmund al momento distante un punto.