Ieri in Germania c'è stato il sorpasso in testa alla classifica: il Borussia Dortmund ha scavalcato il Bayern salendo a +1,. Friburgo-Schalke è quasi un testacoda tra chi sta lottando per un posto in Europa e chi prova a salvarsi; ma la partita clou è quella delle 17.30 tra Bayer Leverkusen e Lipsia, entrambe con l'obiettivo di qualificarsi alle prossime competizioni europee. A chiudere la giornata è la sfida delle 19.30 tra Borussia Monchengladbach e Union Berlino.