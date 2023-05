Grande pomeriggio di calcio internazionale, con la Bundesliga che scende in campo per la 32ª giornata di campionato. Alle 15.30, lo Stoccarda ha una delle ultime chiamate per provare a centrare la salvezza ma per farlo dovrà vincere in casa contro il Bayer Leverkusen, ancora in lotta per un posizionamento nelle prossime coppe europee.



Alle 17.30, il Lipsia affronterà il Werder Brema per scavalcare nuovamente l’Union Berlino al 3° posto ed allungare definitivamente sul Friburgo, avvicinandosi così sempre più alla prossima Champions League.