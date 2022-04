Dopo la sosta per le nazionali, in questo week end riprendono tutti i campionati e in Germania si riparte dalla 28a giornata., tra due squadre divise da due punti ed entrambe in corsa per un posto in Europa. L'Union ha perso due delle ultime tre gare, tre delle ultime cinque; il Colonia arriva da una vittoria e un pareggio e con 40 reti subite ha una delle peggiori difese delle prime dieci squadre.