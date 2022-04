La 32a giornata disi apre con la sfida delle 20.30 tra Union Berlino e un Greuther Furth già retrocesso in seconda divisione. I padroni di casa sono sesti a 50 punti, -2 dal Friburgo e a 4 punti dalla zona Champions. Quattro, come le vittorie consecutive dalle quali arrivano nell'ultimo mese; non solo, in questi successi hanno subito solo due reti.