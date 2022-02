Dopo le vittorie, in chiave europea di, oggi riprende la. Aprono le danze i bavaresi, chiamati a reagire dopo la sconfitta col Bochum: all’Allianz Arena, allearriva il fanalino di coda. Di tutt’altro fascino e importanza è invece la sfida che attende il Borussia Dortmund nel tardo pomeriggio: alleva infatti in scena il derby con il. Di vitale importanza sarà per i gialloneri fare risultato pieno per continuare ad alimentare la lotta scudetto.Chiude la giornata di, alleil, che vuole continuare la sua rincorsa alla zona Champions in casa dell’