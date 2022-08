Christopher Nkunku è stato votato come "Calciatore dell'anno" 2021/22 della Bundesliga. Il francese succede a Robert Lewandowski. Il premio è organizzato dalla testata "Kicker" e ha visto il giocatore del Lipsia prevalere sul polacco con 134 voti a 128. Terzo il portiere dell'Eintracht Kevin Trapp. L’allenatore del Friburgo Christian Streich è stato nominato "Coach of the Year".