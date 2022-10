Undicesimo turno di Bundesliga che si apre con una goleada. La rifila il Mainz al Colonia e con questi tre punti i padroni di casa volano al terzo posto per una notte con il Friburgo.



Basta un tempo per instradare la gara. Dopo 10' il vantaggio è grazie a un rigore di Ingvartsen. Il Colonia resta in 10 al 28' per l'espulsione di Kilian e allora il Mainz dilaga. Segnano Kohr, Stach, Martin e Onisiwo.