Torna alla Lazio, ma probabilmente ci resterà a breve. Il centrocampista Valon Berisha, prestato al Fortuna Dusseldorf, ha terminato ieri la sua esperienza in Bundesliga. L'ultima partita del campionato tedesco è stata tremenda per il suo club: sconfitta clamorosa per 3-0 contro l'Union Berlino e retrocessione.



MERCATO LAZIO - E i piani di mercato della Lazio rischiano di includere Valon Berisha: pedina appetita da alcuni club in Serie A, potrebbe finire al Verona nell'ambito dell'operazione che porterebbe a Roma Marash Kumbulla. In fase conclusiva, la trattativa prevederebbe una cifra fissa - salita da 20 a 27-28 milioni - e un paio di contropartite. Nella rosa dei nomi c'è anche Valon Berisha.