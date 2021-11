Riparte la Bundesliga e l'anticipo del venerdì sera fra Stoccarda e Mainz inaugura la 13esima giornata di campionate. Una sfida fondamentale per i padroni di casa che sono in serie negativa e senza vittorie da inizio ottobre in Bundesliga. In cerca di punti europei è invece il Mainza che in caso di vittoria si porterebbe addirittura al quarto posto in attesa delle gare di domani e domenica.