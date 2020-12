Stasera si apre la 13a giornata della Bundesliga con. Dopo l'esonero di Favre sulla panchina giallonera ci sarà Terzic fino a fine stagione: debutto vincente per 2-1 a Brema oggi proverà a conquistare i tre punti per avvicinarsi al secondo posto di Bayern e Lipsia. L'Union Berlino è la sorpresa del campionato, piazzato al sesto posto a -4 dal Dortmund. Tre pareggi nelle ultime quattro partite ma a saltare all'occhio sono i 15 gol segnati in casa: terzo miglior attacco casalingo dopo Bayern e Lipsia.