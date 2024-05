Danny Makkelie è l'arbitro che dirigerà la semifinale di ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma.hanno due risultati su tre per andare a Dublino a giocarsi la finale. La squadra di De Rossi deve recuperare il doppio svantaggio di una settimana fa, per non essere eliminati serve una vittoria e con almeno tre gol di scarto.- I giallorossi hanno: nei quarti di andata della Champions 2017-18 l'hanno incrociato nell'1-4 in casa del Barcellona prima della storica rimonta per 3-0 nel ritorno; gli altri due precedenti sono due successi contro il Villarreal in Europa League (4-0 nel 2017) e in Champions contro il Porto (2-1 nel 2019). Makkelie è stato anche l'arbitro della finale di Europa League tra Inter e Siviglia nel 2020 e a giugno

: Danny Makkelie (OLA): Hessel Steegstra e Jan de Vries (OLA): Serdar Gözübüyük (OLA): Rob Dieperink (OLA): Pol van Boekel (OLA)- Rigore per la Roma: cross di Angelino da sinistra, Tah trattiene Azmoun che cade a terra in area, l'arbitro non ha dubbi, indica il dischetto e arriva la conferma anche dopo il check del Var.- Prime ammonizioni della partita per Pellegrini, Mancini e Tapsoba dopo un accenno di rissa in campo: Spinazzola è a terra ma Frimpong continua a giocare; quando il pallone esce i giocatori della Roma vanno contro l'avversario, Pellegrini lo spintona un paio di volte e da lì nasce una mischia con un duro faccia a faccia tra Mancini e Tapsoba.