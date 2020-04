Auguri speciali firmati Presidente #Percassi, Mister #Gasperini e Capitan #PapuGomez

blindata, Pasqua condizionata dall’emergenza coronavirus. Ma pur nella drammaticità di questo periodo, i cuori si aprono e si scaldano per questo giorno di festa. E se non ci si può incontrare di persona, gli auguri si fanno con il telefono, utilizzando i messaggi e i social. Accade a tutti noi e accade anche ai protagonisti del mondo del calcio, i club e i giocatori. In attesa di rivedere finalmente il calcio giocato in campo, per ora accontentiamoci degli auguri social del calcio, che ricambiamo.