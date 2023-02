Una buona notizia nella serata di oggi arriva da Cesena e in particolare dall’Ospedale Bufalini dove è ricoverato ormai da tre giorni Alberto Zaccheroni, ex-ct del Giappone e storico ex-allenatore fra le altre di Inter, Milan e Juve.



Il report medico, dopo la caduta in casa e il ricovero in condizioni gravi dopo aver sbattuto la testa con un forte trauma cranico, parla di leggero miglioramento. Zaccheroni è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione, ma è stabile e vigile.



La conferma arriva anche dal sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che ha divulgato il bollettino serale: "Zaccheroni è stabile, con le condizioni in recupero. Dopo lo spavento, le cose dovrebbero andare per il meglio. A lui gli auguri di pronta guarigione e un saluto da parte di tutta la città”. La prognosi resta riservata, ma ora c'è ottimismo.