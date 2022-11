Il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, è stato ospite di Casa Tennis ATP Finale 2022. Il centrale ha raccontato la sua storia in granata: "Da torinese ho tutto la famiglia granata, essere arrivato a questo traguardo è stato straemozionante. Per me è un’emozione ogni volta che scendo in campo con la maglia del Torino e anche che indosso la fascia da capitano. La prima volta che l’ho indossata da titolare non me l’aspettavo. L’avevo indossata qualche volte a partita in corso ma è stata una bellissima cosa quando sono rientrato dal riscaldamento e ho visto la fascia da capitano nello spogliatoio”.



Buongiorno ha poi parlato anche del suo futuro: “Devo tantissimo al Toro e devo cercare di restituire quello che mi ha dato e quello che mi darà. Spero di rimanere il più a lungo possibile qui e finché resterò darò sempre il 110%”.