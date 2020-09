L'ex difensore argentino, attuale direttore sportivo del Boca Juniors, ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:da noi ha avuto un impatto pazzesco, purtroppo i problemi fisici l'hanno limitato. La tifoseria ha apprezzato tantissimo il campione italiano che aveva deciso di rimettersi in discussione in un club mitico"."Conosco troppo bene l’ambiente romano e voglio essere chiaro, evitare equivoci.Non inseguo una visibilità priva di significato.Non conosco le vere ragioni della rottura, anche se posso intuirle. Sono molto più semplici e genuine di come le stanno e le state facendo passare. Il calciatore vuole vincere, il campione vuole essere messo sempre nella condizione di farlo. Leo non ha condiviso alcune scelte, le più importanti, della dirigenza e, visto come sono andare le cose, devo dire che ha avuto ragione. Nessuno può darti la certezza della vittoria, soprattutto nel calcio. Ma la consapevolezza di poter vincere, quella sì".