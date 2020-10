Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti. pic.twitter.com/oKhmVcPSfx — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 28, 2020

Non si placa la polemica attorno a. Nel primo pomeriggio odierno, infatti, l'attaccante della Juve aveva postato una foto che lo ritraeva in casa, accompagnata dal commento " il tampone è una stronzata! ", poi rimosso. In risposta ecco il tweet di, virologo e divulgatore scientifico italiano: "Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti".