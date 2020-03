L’allenatore del Burnley, Sean Dyche, ha parlato ai microfoni del Mirror riguardo la possibilità di salutare il proprio attaccante Dwight McNeil durante la prossima finestra di mercato: “Arriva un momento, nei club minori come il nostro, in cui si deve decidere cosa fare con alcuni giocatori. Prima dovevamo fare scelte per far quadrare i conti, ma adesso abbiamo la nostra situazione finanziaria è molto vantaggiosa e quindi non abbiamo la necessità di vendere”.