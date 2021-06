Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Burnley avrebbe scelto Connor Roberts per rinforzare la fascia destra. Il 25enne ha ben figurato con il suo Galles all'europeo e potrebbe essere attirato dalla prospettiva di giocare in Premier League, dopo aver mancato la promozione in semifinale dei playoff con il suo Swansea. L'alternativa, anche se più costosa, è rappresentata da Jonjoe Kenny dell'Everton.